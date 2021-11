Avec un duel capital entre Koffi et Zorgane: le programme des internationaux carolos

Avec les équipes de jeunes belges, en Afrique, en Amérique ou en Europe, neuf joueurs du Sporting de Charleroi ont rejoint leurs sélections respectives cette semaine. Avec, notamment, un choc décisif entre l'Algérie d'Adem Zorgane et le Burkina Faso d'Hervé Koffi au programme.

Koffi-Zorgane, la Coupe du monde dans le viseur

Titulaire indiscutable entre les perches de sa sélection, Hervé Koffi rêve d'offrir à son pays une première participation historique à la Coupe du monde. Le chemin est encore long, mais le rêve est permis. Avant les deux dernières journées de la phase de groupes des éliminatoires, le Burkina Faso est à égalité avec l'Algérie.

Adem Zorgane et ses équipiers affronteront Djibouti ce vendredi, le Burkina Faso reçoit le Niger, avant un choc entre les deux nations qui s'annonce décisif, mardi, en Algérie. Seul le premier du groupe pourra, en effet, encore prétendre à une participation à la Coupe du monde. Il restera ensuite encore un barrage aller-retour à négocier pour obtenir le précieux sésame pour le Qatar.

Un petit espoir pour Marco Ilaimaharitra

Le capitaine du Sporting peut, lui aussi, encore rêver du Mondial 2022, mais les espoirs sont minces pour sa sélection. Avant les deux dernières journées, Madagascar pointe à la dernière place de son groupe, avec quatre points de retard sur le duo de tête. Avec un six sur six contre le Bénin et la Tanzanie, Marco Ilaimaharitra et ses équipiers pourront encore espérer accrocher la première place et un ticket pour les barrages... si les résultats des deux autres rencontres leur sont favorables.

La Jamaïque de Shamar Nicholson est dans le coup

Un groupe de huit nations, des rencontres aller-retour, les trois premiers directement qualifiés pour le Mondial et le quatrième renvoyé en barrage intercontinental: voilà le format des éliminatoires de la zone Concacaf qui occupent, en ce moment, Shamar Nicholson.

Avec sa Jamaïque, le buteur carolo pointe à la sixième place, avec trois unités de retard sur le quatrième, le Honduras, et huit rencontres encore à disputer. Les Jamaïcains doivent donc profiter de leurs deux derniers rendez-vous de l'année (au Salvador, puis contre les Etats-Unis) pour engranger des points et rester en course.

Stelios Andreou pour l'honneur

Bon dernier de sa poule avec cinq points, Chypre n'a plus rien à espérer dans ses éliminatoires. Stelios Andreou affrontera donc la Russie et la Slovénie pour l'honneur. Et pour faire grimper son compteur international. Sélectionné pour la première fois en début d'année, le jeune défenseur du Sporting compte quatre caps avec la sélection chypriote et était titulaire lors des deux rencontres disputées en octobre.

De jeunes Belges qui rêvent d'Euro

Quatre autres Carolos sont également actifs avec les sélections belges cette semaine. Anass Zaroury participera aux deux rencontres des Diablotins, contre la Turquie et en Ecosse. Anthony Descotte et Martin Wasinski disputent le premier tour de qualification pour l'Euro 2022 avec les U19, comme Mehdi Boukamir avec les U18.