Officiel : Andy Carroll (ex-Newcastle et Liverpool) a retrouvé de l'embauche

Andy Carroll est de retour. L'attaquant de 32 ans, qui a fait les beaux jours de Newcastle, son club formateur, a signé un contrat jusqu'en janvier 2022 avec Reading, actuel 16e en D2 anglaise.

L'ex-international anglais (9 sélections) était libre depuis la fin de son aventure chez les Magpies, où il aura joué 134 matches pour 34 buts marqués. En janvier 2011, Carroll avait rejoint Liverpool contre 41 millions d'euros mais il ne parviendra jamais à réellement s'imposer chez les Reds. Il a également fait un pige de plusieurs années à West Ham.

