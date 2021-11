🎥 Le but 100% Standard des Diablotins en Écosse !

Les U21 de Jacky Mathijssen ont continué leur sans-faute en allant s'imposer en Ecosse. L'un des buts inscrits portait la marque du Standard !

Au terme d'une belle phase collective, un superbe centre venu de la droite et des pieds d'Hugo Siquet trouvait ainsi, dans le rectangle, le pied de Nicolas Raskin pour un but 100% Standard de Liège. Pour le détail, Loïs Openda, qui a participé à la phase, est même lui aussi passé par le centre de formation liégeois, comme le souligne Nicolas Raskin lui-même via les réseaux sociaux en partageant le but ...

đŸŽó §ó ąó łó Łó Žó ż Écosse U21 0-2 Belgique U21 🇧đŸ‡Ș



Connection liégeoise chez les Diablotins. đŸ€



Hugo Siquet 🎯 Nicolas Raskin ⚜



Le sans faute pour nos U21 avec un 18/18 đŸ„ł#eurou21 #belgiumu21 #standard #rscl pic.twitter.com/rTQBY6wytx — Belgian Football Kids (@BelFootKids) November 16, 2021