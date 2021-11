"Je n'ai qu'une envie: taper le PSG"

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré a une idée en tête et depuis quelques temps.

Passé par le Paris Saint-Germain en tant que joueur (1990-1995) et coach (de 2009 à 2011), Antoine Kombouaré est désormais au FC Nantes et a une grosse motivation avant le match de ce samedi entre les deux écuries. En conférence de presse, l’entraîneur a avoué ne pas penser au fait qu’il avait un passé au club :

"Maintenant, je ne me pose plus ce genre de question parce que je m’y suis habitué (à jouer contre le PSG). Je sais faire la part des choses, il y a une coupure là, pendant ce moment-là. Je porte les couleurs du FC Nantes et je n’ai qu’une envie, c’est de taper le PSG. Il y a zéro cadeau, vraiment. Et une fois que c’est fini, on passe à autre chose."

Antoine Kombouaré, qui s’est félicité d’avoir le Qatar en France, est 10e du classement du Championnat de France, alors que le PSG est leader.