Guillaume Hubert et Ostende ne sont plus à la fête: "Nous encaissons des buts trop facilement"

Cette saison, Guillaume Hubert et Ostende ont beaucoup encaissé... mais le gardien des Côtiers ne veut pas paniquer.

La saison dernière, Ostende faisait peur à tout le monde et a joué, jusqu'à la dernière journée, sa place dans le top 4 de notre compétition. Cette saison, après avoir perdu des éléments forts, les côtiers ne sont qu'à la douzième place.

"Nous ne devons pas paniquer", a déclaré Guillaume Hubert dans Het Nieuwsblad. "Nous ne sommes même pas encore à la moitié de la compétition. Il faut rester calme et travailler encore plus, c'est notre devise. Naturellement, nous connaissons nos points de travail: on doit mieux jouer au football, on le sait. En défense, nous devons aussi être plus efficaces".

La défense du KVO n'est en effet plus la même que la saison dernière: "C'est frustrant, car nous encaissons des buts trop facilement. J'ai aussi fait des erreurs, donc ce n'est pas à moi de pointer les autres du doigt. Mais la défense doit être l'affaire de toute l'équipe".

Ostende va donc devoir se rattraper mais les prochaines rencontres seront compliquées: ce dimanche c'est l'Union qui débarque alors qu'ensuite e sera un déplacement à l'Antwerp.