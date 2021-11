Un tournant plus piégeux que jamais

Le Club de Bruges est moins étincelant cette saison, et il est grand temps de retrouver une belle succession de victoires.

Champion de Belgique lors des deux dernières saisons, le Club de Bruges faisait office de favori numéro 1 à sa propre succession. A la suite de sa campagne de transferts lors du mercato estival, beaucoup estimaient qu'il y aurait Bruges et les autres.

Seulement, après 14 journées, les Gazelles sont loin du compte. Troisièmes derrière le surprenant Union et l'Antwerp, les hommes de Philippe Clement ne tiennent pas leur rang. Ce n'est pas catastrophique, c'est vrai, mais lorsqu'on a un statut, un titre à défendre et les moyens de ses ambitions, on ne peut pas se permettre d'être troisième au tiers du championnat.

Oui, c'est vrai il y a la Ligue des Champions qui prend de l'énergie, tant physique que mentale, mais le noyau du Club est assez fort en profondeur après le mercato, il suffit juste de l'utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas puisque des jeunes joueurs comme Persyn, ont disparu de la circulation, alors que Wesley et dans une moindre mesure Izquierdo ne retrouvent pas encore leurs sensations.

Le vrai problème, c'est que Bruges n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour gagner des matches. Ils n'ont perdu qu'une fois (le fameux 6-1 à La Gantoise) mais il n'y a que 7 victoires en 14 rencontres. Pire, il n'y a que 3 victoires à domicile en 7 matches au Jan Breydel. Dire que certains disaient que le public brugeois était une force.

Ce vendredi, c'est à Malines que les joueurs de Clement devront aller chercher les trois points, qui sont obligatoires, il ne faut pas se mentir. 4 points de retard sur l'Union, même nombre de points que l'Antwerp mais 4 d'avance sur Charleroi qui est devant la meute de poursuivants: le duel derrière les anciennes casernes laissera soit Bruges dans le sillage des deux premiers, soit permettra aux poursuivants de revenir dans son rétroviseur. Un petit tournant dans la saison du Club avant de recevoir Leipzig? Certainement...