Un joueur a préféré Marseille à l'Atalanta

Il voulait vraiment jouer pour Marseille et surtout être transféré définitivement.

De retour à la Fiorentina l'été dernier au terme d'un prêt de six mois à l'Olympique de Marseille, Pol Lirola (24 ans, 14 matchs toutes compétitions cette saison) a dû patienter de longues semaines pendant que les deux clubs négociaient un transfert définitif. Malgré la longueur des discussions, le latéral droit espagnol n'avait qu'une idée en tête : revenir à l'OM. Quitte à repousser des approches intéressantes tant que son retour était encore possible.

"La vérité, c'est que je ne savais pas si je pourrais revenir, parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas. J'avoue que j'ai eu des moments d'énervement. Le coach m'attendait, Pablo (Longoria, le président de l'OM, ndlr) continuait à négocier. L'intérêt de l'Atalanta m'est revenu aux oreilles, et même si j'adorerais jouer la Champions League, j'ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l'OM. Si les négociations avec l'OM avaient échoué, on aurait écouté les autres offres", a raconté l'Espagnol à La Provence.