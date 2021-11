Les chiffres complètement dingues de l'Union, une des meilleures équipes d'Europe

L'Union est en tête du championnat, mais fait aussi partie des meilleures équipes d'Europe !

L’Union est en tête du championnat et est champion d’automne, mais derrière cette position, il y a des chiffres impressionnants.

7 : le chiffre du week-end : une superbe victoire des hommes de Felice Mazzù sur la pelouse d’Ostende (1-7) offre 7 points d’avance aux Unionistes sur l’Antwerp et le Club de Bruges. Depuis 1945, ce n’est arrivé qu’à 12 reprises qu’une équipe compte 7 points d’avance après 15 journées. Le titre a toujours été au bout….

126 : Depuis les 126 ans de l’histoire de notre championnat, c’est la première fois qu’un promu est champion d’automne. A jamais les premiers comme on dit à Marseille.

40 : Cette saison, l’Union a déjà marqué 40 buts, c’est 12 de plus que le Sporting d’Anderlecht qui est à la deuxième place de ce classement. De plus, ils ont marqué dans 14 des 15 matches de cette saisons. Le match de la disette, c’était lors de la réception du Club de Bruges (0-1).

2.67 : Si on prend toutes les grandes compétitions européennes (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Portugal, Pays-Bas, Russie et Autriche), deux équipes ont marqué plus que l’Union : le Bayern et l’Ajax. L’Union a marqué jusqu’ici 2,67 buts par match. Il n’y a que le Bayern (3,42), l’Ajax (3,23) et Liverpool (2,92) font mieux.

23 : Denis Undav : il y a quelques mois, ce nom était inconnu du grand public, mais depuis l’attaquant fait peur à toutes les défenses de Pro League. Il en est maintenant à 14 buts. Mais il ne faut pas non plus oublier les 9 passes décisives, ce qui veut dire que Undav est impliqué dans 23 buts des siens cette saison. Personne ne fait mieux en Europe.

39 : Dante Vanzeir: 9 buts et 7 passes décisives. Undav : 14 buts et 9 passes décisives. Ensemble, ils en sont à 23 buts et 16 passes décisives. C’est le duo le plus prolifique d’Europe.

14: Il n’y a pas que l’attaque du côté de l’Union, mais aussi la défense. 14 buts encaissés : c’est la meilleure défense du Royaume. En Europe, l’Ajax fait mieux (avec seulement deux buts encaissés), ainsi que Chelsea et Manchester City (4 et 6 buts encaissés).

18 : Marquer beaucoup de buts, c’est bien, mais avec de l’efficacité c’est encore mieux. L’Union a tiré 212 fois au but, en a donc marqué 39, ce qui fait une efficacité de 18% : la meilleure du pays devant le FC Malines.

Et avec tout cela, c’est l’Union qui sourit.