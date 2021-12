Le derby anversois avec ou sans Radja Nainggolan?

Radja Nainggolan, touché à la cuisse, avait été remplacé après quelques minutes de jeu le week-end dernier. Sera-t-il en mesure de disputer le derby dimanche? Son coach ne le sait pas encore.

Pourtant, Radja Nainggolan va mieux. "Il s'est un peu entraîné cette semaine et sa situation s'améliore chaque jour", a confirmé Brian Priske en conférence de presse. "Ce vendredi, il s'est entraîné sur le terrain, mais nous devrons encore attendre jusque dimanche pour savoir s'il pourra jouer contre le Beerschot."

À côté de l'incertitude autour de Radja Nainggolan, Brian Priske a déjà enregistré deux forfaits: Aurelio Buta et Koji Miyoshi ne sont pas encore prêts à rejouer. En revanche, Jelle Bataille et Faris Haroun sont de retour aux affaires et entreront en ligne de compte pour le match de dimanche sur la pelouse du Beerschot.