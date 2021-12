Une grosse prime en cas d'arrivée d'Haaland? Ralf Rangnick réagit

Ancien directeur du football chez Red Bull, Ralf Rangnick connaît plutôt bien l'entourage d'Erling Haaland et certains médias anglais avancent qu'il recevrait une grosse prime s'il parvenait à convaincre le très courtisé attaquant norvégien de signer à Old Trafford.

Des rumeurs que le nouveau coach des Red Devils a balayées d'un revers de la main en conférence de presse. "10 millions de livres pour faire venir Haaland? Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas de clause dans mon contrat".

