Un match suspecté d'être truqué en Colombie (vidéo)

Un match décisif pour l'accession à la D1 colombienne se déroulait samedi entre Llaneros et l'Union Magdalena. Llaneros, hors course pour la montée en division supérieure, menait 1-0 jusqu'à la 95e minute. Pourtant, c'est bien l'Union Magdalena qui s'est finalement imposé 1-2, et qui grâce à cet exploit évince Fortaleza de la course à la montée. Le problème, ce que le deuxième goal marqué par les nouveaux promus semble très suspect..

L'association des joueurs professionnels a "demandé à la commission disciplinaire du Dimayor de mener une enquête rigoureuse dans les plus brefs délais".

Le journaliste Ronald Pena, qui a publié un vidéo du but, a déclaré que "Le niveau des matchs truqués en Colombie est triste, mais c'est hilarant de tristesse", écrit-il, en ajoutant que la fédération nationale n'est "pas sérieuse".

