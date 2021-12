Seraing prêt à recevoir Anderlecht : "L'ensemble du groupe a de bonnes sensations"

Ce samedi soir, le RFC Seraing accueillera le Sporting d'Anderlecht lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception d'Anderlecht, Jordi Condom devra se passer des services d'un joueur important. "Yahya Nadrani est suspendu et Morgan Poaty est incertain", a expliqué le coach des Métallos en conférence de presse avant d'évoquer le futur adversaire des pensionnaires du Pairay. "Il faudra effectuer le même match que celui en Coupe de Belgique. À domicile, tout est possible et l'ensemble du groupe a de bonnes sensations même si Anderlecht reste le favori. Une équipe qui possède un gros potentiel, mais nous sommes peut-être plus stables mentalement alors que c'est une équipe en reconstruction en face", a souligné le technicien espagnol.

"Un stage ferait le plus grand bien et c'est essentiel de partir"

Le promu sérésien ne sait toujours pas où il effectuera son stage hivernal. "J'ai discuté il y a peu avec le directeur sportif de Metz, Philippe Gaillot. Je lui ai dit que les conditions pour s'entraîner ici à Seraing sont déjà compliquées pour travailler et que nous risquions de perdre des joueurs sur blessure. Un stage ferait le plus grand bien et c'est essentiel de partir. Nous pouvons aller à Metz et au Luxembourg, mais la météo ne sera pas tellement différente d'ici. Puis chez les Grenats, il n'y a pas d'Académie donc nous devrions aller à l'hôtel. Sinon, il y a Alicante en Espagne et la Tunisie. Il faut trouver le budget. La direction n'est pas contre un stage, mais on cherche encore. Et nous devrons être partis le 4 janvier, le temps presse", a prévenu le Catalan.