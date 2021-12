Ritchie De Laet : " Si les matchs d'Europa League étaient plus courts de 5 minutes..."

Après la belle victoire 1-0 hier soir face à l'Olympiakos, l'Antwerp, éliminé de l'Europa League, avait de quoi nourrir de nombreux regrets.

Le capitaine des Anversois Ritchie De Laet, sorti en deuxième mi-temps s'est exprimé au micro de Sporza après la rencontre. Malgré la victoire méritée en dernière journée d'Europa League, il nourrit des regrets notamment quant aux buts encaissés par l'Antwerp lors des deux confrontations contre Francfort. Ce qui leur a coûté très cher...

"C'est une victoire méritée, en fait une victoire que nous aurions dû remporter bien plus tôt en Europa League. Cette fois, nous n'avons pas non plus perdu notre avance à la fin. Si les matchs de cette compétition étaient plus courts de 5 minutes, nous aurions pu finir plus haut".

"Il y avait aussi quelques nouveaux noms sur le terrain aujourd'hui et ils ont aussi montré aujourd'hui qu'ils méritaient peut-être de jouer ce week-end. C'est décevant que nous ayons été éliminés, mais je suis heureux pour le groupe que nous ayons tout de même terminé notre campagne par une victoire."

Pour le coach Brian Priske, satisfait, il vaut mieux retenir le positif de ce succés, et désormais se concentrer à fond sur le championnat.

" Je pense que c'était un très bon match de notre part, tant sur le plan offensif que défensif. La victoire était importante aujourd'hui et elle était également méritée."

"Je suis très satisfait de mes joueurs. Nous savions que nous étions dans un groupe difficile, mais avec le recul, il y avait plus que cela. Maintenant, nous devons juste tout miser sur le championnat."