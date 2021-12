Trois points de plus pour Charleroi: la victoire de la "persévérance" pour les Zèbres

Les Zèbres y ont crû jusqu'au bout, ils ont été récompensés à dix minutes du coup de sifflet final, vendredi soir, contre Ostende.

Dans un contexte difficile, sur un terrain qui rendait chaque touche de balle périlleuse, le Sporting de Charleroi a dû prendre son mal en patience contre Ostende, vendredi soir. "On ne va pas parler de foot. Après un match pareil, dans ces conditions, c'est impossible", estime Edward Still. "La question, c'était de savoir qui aller le mieux s'adapter et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait et on s'est d'ailleurs créé de nombreuses occasions franches", se satisfait le T1 carolo.

On savait qu'on aurait des moments difficiles, mais on a su bien les gérer.

Mais le ballon a traîné à rentrer dans le but de Guillaume Hubert et les Zèbres se sont même fait peur en seconde période. "Comme au Standard. On savait qu'on aurait des moments plus difficiles, il fallait bien les gérer. Ce qu'on a su faire. Avec un peu de chance. Il y a notamment un poteau pour Ostende. Et Hervé Koffi nous a fait du bien avec quelques sorties aériennes."

Mais dans l'ensemble, c'est bien Charleroi qui a dominé les débats. "On a su utiliser la profondeur, les qualités individuelles, les ballons dans le dos pour créer le danger", acquiesce Edward Still. Et ça a payé grâce au coup de tête de Loïc Bessilé à la 80e. "Je suis fier de notre persévérance, de notre état d'esprit, de notre envie d'aller au bout et d'arracher les trois points", conclut-il.