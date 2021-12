Sous pression, Seraing va devoir aller au Cercle le couteau entre les dents

Les Métallos sont dos au mur avant de se déplacer au Cercle, une équipe qui est sur une bonne série.

Il y a quelques semaines, les voyants étaient au vert pour le RFC Seraing. Le club s’était imposé à OHL et avait laissé le Cercle, le Beerschot et Zulte Waregem se regarder dans le blanc des yeux pour lutter contre la descente.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Le Cercle vient de signer un 9 sur 9, Le Beerschot ne veut pas encore baisser les bras et on sent que Zulte Waregem pourrait, à n’importe quel moment, reprendre du poil de la bête.

Surtout, Seraing vient de prendre une énorme claque contre Anderlecht, en terminant en plus à 10, et du coup ce mercredi le déplacement au Cercle sera capital. En cas de défaite et de victoire de Zulte contre l’Union, Seraing serait en position de barragiste. De là à dire que Jordi Condom serait en danger, il n’y a qu’un pas que nous n’allons pas franchir mais une chose est certaine : revenir avec un petit quelque chose de la Venise du Nord est impératif pour le promu.