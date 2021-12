Ligue des Nations : les Diables connaîtront leurs adversaires ce jeudi

Ce jeudi se tiendra à Nyon, en Suisse, le tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations. Roberto Martinez sera ensuite présent en conférence de presse.

Ce jeudi 18h se tiendra le tirage de la Ligue des Nations, au siège de l'UEFA situé à Nyon, en Suisse. Ce tirage déterminera la poule de 4 équipes dans laquelle évoluera la Belgique lors de la prochaine édition de la compétition, la troisième, après la victoire du Portugal dans la première édition et de la France dans la seconde, cette année.

Les Diables Rouges évoluent naturellement dans la Ligue A, et sont têtes de série à l'instar de la France, l'Italie et l'Espagne, les trois autres demi-finalistes de cette année. Les autres chapaux sont constitués de :

- Pot 2 : Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne

- Pot 3 : Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie

- Pot 4 (les équipes promues de la Ligue B): Pays de Galles, Autriche, République tchèque, Hongrie

La Nations League se disputera en six journées : quatre sont prévues en juin (du 2 au 14 juin) et deux en septembre (22-27). Le Final Four se tiendra du 14 au 18 juin 2023, dans l'un des quatre pays demi-finalistes.