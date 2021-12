Maximiliano Caufriez exclu pour la troisième fois, le Spartak battu pour la dernière de l'année

Il aura terminé l'année sur une note déjà trop familière : Maximiliano Caufriez, titulaire lors du déplacement du Spartak Moscou au FK Sochi, a été expulsé pour la troisième fois cette saison, dans les arrêts de jeu d'une rencontre largement perdue par ses couleurs (90e+6). Le score était de 3-0, et le Spartak stagne à la 9e place en championnat de Russie.

Une contre-performance qui pourrait coûter sa place à Rui Vitoria, coach des Moscovites, malgré la superbe performance du club en Europa League (1ere place d'un groupe qui comprenait Naples et Leicester City).

