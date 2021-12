Youth League : Genk reçoit du lourd, Bruges ira au Danemark

À défaut de clubs belges en Champions et Europa League, deux disputeront les barrages de Youth League les 8-9 février prochains : le Racing Genk et Bruges NXT, qui a manqué la qualification directe pour les 8es de finale lors du dernier match en s'inclinant au PSG.

Le tirage n'a pas été clément avec les jeunes genkois, qui recevront Chelsea. Bruges NXT, de son côté, se rendra à Midtjylland (Danemark).

Our adventure continues against Midtjylland! 😍🏟️ #UYL pic.twitter.com/sZ7hOav3Ki

𝗖𝗵𝗲𝗹𝘀𝗲𝗮 𝗙𝗖 is de tegenstander van onze 𝗨𝟭𝟵 in de Play off ronde van de 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲. 💪 #krcgenk #mijnploeg #krcgenktalent #uyl https://t.co/H88i3SKFdK