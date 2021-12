La Lazio enfonce un peu plus le Genoa de Vanheusden et Shevchenko

Nouvelle désillusion pour le Genoa, toujours très mal embarqué dans le bas de tableau en Serie A.

Le répit n'aura été que de courte durée pour les Gênois. Mardi soir, le Genoa avait retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant contre la Salernitana en Coupe d'Italie, ce vendredi, l'équipe d'Andreï Shevchenko a subi sa quatrième défaite consécutive en championnat.

Pedro avait ouvert le score en première période, Francesco Acerbi et Mattia Zaccagni ont alourdi la marque en seconde période et Filippo Melegoni a sauvé l'honneur en toute fin de rencontre. La Lazio s'impose (3-1) et remonte à la huitième place du classement. Zinho Vanheusden, qui a été remplacé (blessé?) à la mi-temps, et ses équipiers restent avant-derniers de Serie A, avec le même nombre de points que Cagliari, 18e.