Seraing en docteur Jekyll ou mister Hyde contre Courtrai ? "Une véritable montagne russe qui se vérifie dans les statistiques"

Ce vendredi soir, le RFC Seraing recevra Courtrai lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Soit un duel entre le 16ème (19 points) face au 8ème (28 points).

Après sa déroute au Cercle de Bruges plus tôt cette semaine, Seraing aura à coeur de faire mieux et surtout de renouer avec la victoire. Les Métallos restent sur trois défaites de rang en championnat. Le T1 des promus aurait voulu voir un autre visage durant la rencontre à Bruges mardi. "Je n'ai pas vu de révolte et je n'ai pas la moindre explication. Nous jouons contre un concurrent direct au maintien, et en face, ils ont couru onze kilomètres de plus ! J'essaie de comprendre même si le premier coupable, c'est moi étant donné que j'accouche du onze. Que puis-je faire de plus ? C'est une question que je me pose parfois. Il faut un esprit conquérant et une autre mentalité que celle affichée lors des dernières sorties", a confié Jordi Condom en conférence de presse.

"C'est difficile de dire comment va le groupe. Moi, je le sens bien, mais les joueurs doivent bien se sentir sur le terrain. Le match contre Courtrai déterminera où nous sommes. Nous allons affronter une équipe expérimentée et des joueurs plus costauds physiquement. Si nous sommes dans un bon jour et que pouvons afficher le même visage que celui présent à OHL et face au STVV, alors nous pouvons gagner. Mais si notre mauvaise version pointe le bout de son nez... Nous devons être à 100% au niveau tactique, technique, physique et mental. C'est une véritable montagne russe concernant le niveau affiché, et cette irrégularité se vérifie dans les statistiques. C'est assez incroyable. Nous restons positifs et continuons d'aller vers l'avant", a conclu le T1 des Sérésiens.