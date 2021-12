Javier Torrente évoque la victoire sur tapis vert au Standard : "Le règlement est clair, non ?"

Le Beerschot est au fond du trou - et du classement - et prendra donc volontiers tous les points à prendre. Y compris sur tapis vert. Javier Torrente, le coach des Rats, estime d'ailleurs que la défaite du Standard serait logique.

Suite à l'impossibilité pour le Standard d'assurer la tenue du match face au Beerschot en raison d'une grève des policiers à Liège, la rencontre face au Beerschot a été reportée ... et les Rouches risquent une défaite sur tapis vert. Côté anversois, on l'a en tout cas réclamé officiellement, et Javier Torrente, l'entraîneur des Rats, soutient son club, même s'il estime le règlement sévère. "J'ai lu le règlement entre-temps. Je reconnais que j'ai été surpris qu'une équipe puisse être sanctionnée parce que les autorités locales ont pris une décision, même si je comprends pourquoi c'est dans le règlement", entame l'Argentin dans la Gazet van Antwerpen.

"Et le règlement est sacré, non ? Si un penalty clair n'est pas sifflé, on crie au meurtre. C'est la même chose. Le Standard est peut-être en colère sur nous. Mais je ne le cache pas, ce seraient des points en or pour nous", continue Torrente. Le Beerschot doit cependant se focaliser sur le match à venir, contre Ostende : "Ce match est très important, comme celui d'il y a quelques semaines contre Seraing. Nous avions réussi à revenir dans la course, il faut le refaire".