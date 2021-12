La progression de Vivicius Jr: "Quand l'équipe est bonne..."

L'ailier brésilien est dans la forme de sa vie.

Depuis le début de la saison, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior (21 ans, 17 matchs et 10 buts en Liga cette saison) a clairement passé un cap. Pour le site officiel du club madrilène ce vendredi, l'international brésilien a tenté d'expliquer ses progrès.

"Je pense que j'ai progressé dans beaucoup de domaines, mais surtout du point de vue de la sérénité avec laquelle je joue. Je fais les choses avec plus de calme, et plus de qualité aussi. Quand l'équipe est bonne, c'est aussi plus facile pour moi. La clé principale de notre bon moment est le travail de tout le monde et surtout dans l'aspect défensif, où l'équipe est phénoménale. Ça facilite la vie de ceux qui sont devant", a jugé le jeune talent des Merengue.

Avec Karim Benzema, Vinicius forme un duo offensif exceptionnel pour porter le Real.