Marco Kana : "mon rêve est et reste de jouer pour Anderlecht"

Le jeune joueur n'arrive toujours pas à faire son trou chez les Mauves. Une bonne raison pour aller voir ailleurs ?

Marco Kana, 19 ans, ne sera pas parvenu à gagner la confiance de Vincent Kompany lors de cette première partie de saison. Il n'a en effet pas démarré une seule fois en championnat. Pourtant, le jeune milieu de terrain a des qualités indéniables, comme il l'a prouvé lors de son match de Coupe de Belgique contre Seraing (3-3, victoire aux penaltys).

Dans un entretien accordé pour l'émission de l'ancienne gloire d'Anderlecht, le Canadien Thomas Radzinski, Kana a avoué avoir pensé à partir temporairement cet été."Cela a été discuté, mais mon rêve est et reste de jouer pour Anderlecht. Je suis ici depuis que j'ai six ans."

Le Diablotin a également parlé plus en détails de son avenir chez les Mauves, qu'il pense encore quitter dans le cadre d'un prêt et engranger du temps du jeu et de l'expérience ailleurs.

"Je peux certainement être prêté pour six mois ou un an et revenir plus fort après, comme Hannes Delcroix", affirme le milieu de terrain de 19 ans. "Pour janvier, il n'y a rien de concret, je laisse cela à mon manager, et je me concentre sur mon travail sur le terrain."