Sergio Gomez : "Anderlecht me fait penser à la Masia"

L'Espagnol est l'une des révélations de cette première partie de saison.

Dans un entretien accordé à Sport/foot Magazine, le latéral gauche d'Anderlecht arrivé cet été pour une somme -dérisoire- de 2,5 millions d'euros a evoqué son passage au centre de formation du FC Barcelone, La Masia. Le jeune espagnol de 21 ans, auteur de 5 buts et 10 passes décisives cette saison, a été impressionné par les similitudes entre Anderlecht et le club catalan, en ce qui concerne l'accompagnement et l'intégration des jeunes au sein de l'effectif professionnel.

"J'ai été surpris en arrivant ici à Anderlecht. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en U19 ou en U21, et qui ont énormément de qualités. Je suis parfois venu les voir jouer ici au stade, et ils m'ont surpris. Anderlecht me fait penser à la Masia parce que dès le plus jeune âge, le club impose un style, et accompagne ses jeunes pendant toute leur formation pour les préparer à prendre la place de ceux qui sont sur le terrain avec l'équipe première."

Ce n'est donc visiblement pas pour rien que le très reconnu Observatoire du football classe Anderlecht dans les 40 meilleurs clubs formateurs d'Europe, aux côtés du Standard (21e) et Genk (31e).