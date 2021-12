Le bourgmestre de Bruges réagit : "À aucun moment je n'ai entendu de propos racistes à l'encontre de Vincent Kompany"

Dirk De fauw a réagi sur les réseaux sociaux.

Dirk De Fauw a tenu à réagir à l'incident. Ce dernier a partagé un message via les réseaux sociaux : "J'étais présent cet après-midi au stade, assis au-dessus du banc de touche de Vincent Kompany et de son équipe. À aucun moment je n'ai entendu de propos racistes à l'encontre de Vincent Kompany. Cela a donc dû venir de certains individus et non d'un large groupe de supporters", peut-on lire sur le message du bourgmestre de la ville.

Ce dernier condamne également toute forme de racisme : "Dans toute la ville de Bruges, toute forme de racisme ne peut être tolérée. Je tiens donc à présenter mes excuses à Vincent Kompany et à son équipe pour le comportement de ces individus et, par la même occasion lancer un appel à tous les supporters de football contre le racisme, de quelque manière que ce soit."

D'autres ont également fait part de leus réactions sur les réseaux sociaux, comme la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et Theo Francken, ou encore Christian Kabasele, Faris Haroun et Romelu Lukaku (lire ici).