Seraing peut s'en sortir, mais janvier sera déterminant

Le RFC Seraing est désormais barragiste et reste sur une mauvaise série.

Au soir du 20 novembre, le RFC Seraing avait le sourire. En effet, les Métallos venaient de s'imposer sur la pelouse de OHL et rentraient avec les 3 points. Une bonne affaire dans le bas du classement, puisque les joueurs du Pairay veulent prendre le plus de points possible et surtout le plus rapidement possible.

Un mois plus tard, ce même Pairay a la gueule de bois. Une défaite contre Courtrai, survenue une nouvelle fois après des erreurs individuelles, conjugée à la victoire de Zulte Waregem et c'est la petite catastrophe: Seraing est en position de barragiste.

Le pire, c'est que ces dernières semaines les non-matches se sont succédés. Il y a eu la victoire contre STVV, et la défaite honorable en Coupe de Belgique contre Anderlecht puis en championnat à Seraing...mais ensuite rien n'a été parfaitement.

Anderlecht est venu mettre une claque à l'équipe (0-5) avant une nouvelle défaite au Cercle puis donc celle face à Courtrai. Avant les fêtes, ce sera un déplacement à Malines qui sera au programme. Et ces fêtes pourraient être déterminantes.

Pas sur le banc, car Jordi Condom fait de l'excellent travail avec des moyens limités, c'est vrai, mais surtout la pause fera du bien à tout le monde et permettra surtout de voir arriver le mercato hivernal avec sérénité. Il est clair que l'équipe a besoin d'un apport de qualité et dans toutes les lignes.

De plus, en janvier et après la réception de l'Union, Seraing va affronter STVV, le Beerschot et Eupen, soit des équipes à leur portée. Quand on vous disait que janvier sera déterminant!