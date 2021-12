Un gamin de Neerpede au coup d'envoi d'Anderlecht-Courtrai : "Fier en tant qu'entraîneur"

Ce jeudi soir, Jérémy Doku fera son retour à Anderlecht pour y donner le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe.

À partir de ce dimanche, il n'y aura plus de public dans les stades, mais le Lotto Park pourra profiter ce soir d'une dernière soirée de gala en quart de finale de Coupe de Belgique, et aura l'occasion d'applaudir un certain Jérémy Doku venu donner le coup d'envoi face à Courtrai. "En tant que coach et que club, c'est le genre d'histoire qui nous rend fiers", se réjouit Vincent Kompany en conférence de presse.

"Cela reste dommage que nos chemins aient dû se séparer aussi vite, mais l'offre était impossible à refuser. Et nous resterons toujours très fiers de la réussite de Jerre", ajoute le coach du RSCA. "Il a disputé un Euro et s'y est fait remarquer. On ne peut qu'être fiers de lui après avoir investi autant de temps et d'énergie dans son évolution".