Rangnick n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu

Ce lundi soir, Manchester United a perdu des points sur la pelouse de Newcastle.

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, n'a pas du tout apprécié la prestation de son équipe face à Newcastle (1-1), lundi, à l'occasion de la 19e journée du championnat d'Angleterre. Menés 0-1 dès la 7e minute par l'avant-dernier de Premier League, les Red Devils ont évité la défaite grâce un but d'Edinson Cavani à la 71e minute.

"Je n'ai pas du tout aimé la performance", a lancé le coach mancunien après la rencontre. Nous n'avons pas contrôlé le jeu, à part à quelques moments. Tout est question d'énergie et de physique sur les deuxièmes ballons. Et, dans tous ces domaines, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'était une question d'agressivité. Pour être compétitifs, nous devons être capables de gagner les duels directs. Ce n'est pas assez souvent le cas. La bonne chose est que nous avons obtenu un point. Mais nous devons être meilleurs et ne pas chercher d'excuses."

Les joueurs de MU devront montrer autre chose jeudi contre Burnley.