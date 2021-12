"En Chine, Fellaini ne se comporte pas comme les autres étrangers"

Contrairement à certains joueurs étrangers, Marouane Fellaini fait l'unanimité en Chine.

Malgré un plafond salarial pour les joueurs étrangers, Marouane Fellaini, qui vient d'être sacré champion avec le Shandong Taishan, et lié avec son club jusqu'en 2025. A Taishan, Big Mo' est admiré de toutes et tous: "Les supporters voient que Fellaini est le moteur de l'équipe et travaille avec les joueurs chinois afin d'atteindre les objectifs collectifs" a déclaré Chris Van Puyvelde, directeur technique de l'Association chinoise de football, à Het Laatste Nieuws.

"C'est incroyable comment lui et ses coéquipiers se sont trouvés. Marouane est le représentant de l'harmonie au sein de son club, qui dispose également d'une excellente académie des jeunes. Des plaintes sont régulièrement formulées contre les joueurs étrangers, mais jamais contre lui. Marouane est un professionnel. Il n'agit pas comme quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde. Tous les jours, ses coéquipiers l'embrassent, et vice versa."