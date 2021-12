Le Beerschot maintient sa confiance en son staff technique après l'humiliation subie contre Anderlecht

Le Beerschot a bu le calice jusqu'à la lie et Javier Torrente a semblé lâché par ses propres joueurs. Mais sa direction ne compte pas s'en séparer pour autant.

En plus de la lourde défaite, Javier Torrente a en effet été désavoué par ses joueurs qui ont décidé collectivement de replacer Raphaël Holzhauser en défense centrale - probablement parmi les pires décisions tactiques de l'histoire du football belge, avec un carton rouge au bout. De quoi se demander si ce n'était pas du sabotage.

Mais le président du Beerschot a rassuré son coach : "Nous maintenons notre pleine et entière confiance dans tout notre staff", affirme Francis Vrancken via Sporza. "Ils sont les plus indiqués pour assurer notre maintien". Vrancken tente également de mettre la poussière sous le tapis : "Je n'étais pas au stade mais je suis sûr qu'il y a eu une communication avec le coach concernant Holzhauser". Torrente va donc avoir l'occasion de s'expliquer lors du stage avec ses joueurs, et de tenter de relancer la machine en janvier.