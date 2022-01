FIFA-The Best : Voici les trois gardiens nominés

Ce mercredi, la FIFA a dévoilé les trois joueurs qui postulent pour le titre de meilleur gardien de l'année 2021.

Édouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Gianluigi Donnarumma, champion d'Europe avec l'Italie et Manuel Neuer, champion d'Allemagne avec le Bayern Munich font partie des finalistes. L'Allemand tentera de conserver son titre obtenu l'année passée

Le trophée The Best a été créé par la FIFA en 2017 afin d'élire les meilleurs joueurs à chaque poste chaque saison. Buffon, Courtois, Alisson et Neuer sont les 4 premiers lauréats en tant que gardien de but.