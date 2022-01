L'Antwerp aurait fait une grosse offre pour un milieu de terrain russe

Après Kristoffer Olsson, un autre joueur du FK Krasnodar rejoindra-t-il la Pro League ? Aleksandr Chernikov (21 ans) intéresserait en tout cas l'Antwerp et aurait fait une très belle offre au club russe. D'après le média russe Championat, Krasnodar aurait refusé une offre estimée à 5 millions d'euros pour le rugueux milieu de terrain (8 cartons jaunes en 13 matchs!), dont le contrat se termine en juin 2023. Une somme très élevée pour un joueur qui n'a pas encore connu les joies de la sélection russe.

Reste à voir si l'Antwerp est disposé à faire sauter la banque pour Chernikov, mais le FK Krasnodar, qui a récemment changé d'entraîneur, ne semble clairement pas vendeur.

