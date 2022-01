Officiel: Edo Kayembe s'engage en Premier League

Le joueur congolais a signé un contrat de quatre ans et demi en Angleterre.

Comme pressenti depuis quelques jours, et confirmé par Claudio Ranieri en conférence de presse cette après-midi, Edo Kayembe a signé en Angleterre. Le milieu de terrain de 23 ans s'engage avec Watford, actuel 17e de Premier League.

Après un passage long de trois ans et demi du côté d'Anderlecht, Kayembe a rejoint les Pandas en septembre 2020, et séduit depuis. Cette saison, le Congolais a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 19 rencontres avec les Pandas.