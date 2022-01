Reims et ses Belges piégés à Clermont, Strasbourg s'impose à Metz

Avant la grande première de Philippe Clement, il y avait deux rencontres de Ligue 1 ce dimanche.

Le Stade de Reims, avec Foket et Faes au coup d'envoi, et avec Busi en seconde période (qui a donc disputé ses premières minutes en Ligue 1) a condédé deux points sur la pelouse de Clermont Foot ce dimanche. Une belle occasions loupée pour les champenois qui ont été en supériorité numérique durant 75 minutes à la suite de l'expulsion de Seidu. Cependant, Reims n'a pas montré grand chose durant ce duel et le nul (0-0) est logique.

Dans l'autre rencontre, Strasbourg s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse d'un FC Metz décimé. Ajorque en première période, puis Aholu dans les arrêts de jeu ont offert les trois points aux coéquipiers de Sels (absent pour cause de test positif au Covid) dans ce derby.