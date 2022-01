Le retour de Delcroix, le départ de Harwood-Bellis : nouvelle hiérarchie dans la défense anderlechtoise

Si Taylor Harwood-Bellis va bel et bien quitter le RSC Anderlecht, Vincent Kompany ne s'en fait pas : il peut compter sur un département défensif très solide.

Taylor Harwood-Bellis aura donc bel et bien été une étoile filante à Anderlecht. À son arrivée, une réflexion nous venait : pourquoi se faire prêter un jeune talent de 19 ans à un poste où de jeunes talents fleurissent à Neerpede, en nombre suffisant pour ne pas dégarnir l'équipe réserve ? Tant pis pour Zeno Debast, et la blessure grave de Lucas Lissens donnait rétrospectivement raison à la direction.

Mais ce qui n'était pas prévu par Manchester City, c'est bien sûr que Lisandro Magallan débarque également ... et prenne une place de titulaire. Pas impeccable, il est cependant plus complémentaire avec Wesley Hoedt (et communique avec Murillo et Gomez en espagnol). L'un des deux prêts était de trop : Harwood-Bellis en fait les frais. Inévitable, car avec le retour de Hannes Delcroix, le jeune anglais allait encore glisser d'une place dans la hiérarchie.

Delcroix ... et Debast ?

Hannes Delcroix a déjà été titularisé lors d'un match amical ce dimanche, mais cela ne signifie pas qu'il débutera le Clasico à la reprise ; le Diable Rouge doit retrouver du rythme. Mais l'objectif est qu'à terme, il redevienne titulaire : les heures de Magallan sont comptées, sauf mauvaise surprise côté Delcroix.

© photonews

Zeno Debast, de son côté, reste en attente de temps de jeu, mais ne devrait pas forcément en obtenir énormément cette saison. À 18 ans, il est cependant le défenseur central Espoir le plus proche de l'équipe A ; reste à voir si la saison prochaine, il sera un leader en D1B avec les jeunes ou un régulier du noyau A. Lucas Lissens, à déjà 20 ans, reviendra d'une lourde blessure et devrait peut-être viser un prêt la saison prochaine pour accumuler du temps de jeu, comme Delcroix l'avait fait.

Enfin, si Noah Sadiki a impressionné en amical contre Westerlo, il ne faut pas forcément s'attendre à le voir percer de sitôt, à 17 ans seulement - il a été clairement établi désormais que l'estampe "made in Neerpede" ne suffisait plus pour être aligné. Surtout alors que les Espoirs auront besoin d'une équipe compétitive en D1B ...