La Côte d'Ivoire débute sa CAN par une victoire, Jallow offre la victoire à la Gambie

Une victoire poussive, mais l'essentiel est là pour les Eléphants.

Ce fut poussif, mais l'essentiel est assuré pour la Côte d'Ivoire, qui débute sa Coupe d'Afrique des Nations par une victoire 0-1 face à la Guinée Equatoriale. Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Max-Alain Gradel après cinq minutes de jeu. Avec le partage entre l'Algérie et le Sierra Leone, les Elephants réalisent d'ores et déjà la belle opération de ce groupe E.

Dans le groupe F désormais, la Gambie s'est également imposée 0-1 face à la Mauritanie grâce à une réalisation signée par l'attaquant Sérésien Ablie Jallow. La Gambie rejoint donc le Mali, qui s'est défait de la Tunisie 0-1, avec trois unités.