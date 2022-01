Anderlecht invaincu en 6 Clasicos ... mais les Mauves sont encore loin de leur série record

Si le RSC Anderlecht évite la défaite ce dimanche contre le Standard, les Mauves resteront sur une série de 7 rencontres sans défaite face à leur rival historique.

La rivalité Standard-Anderlecht reste l'une des plus brûlantes de notre championnat, et le fait que les deux clubs soient depuis quelques années un peu plus éloignés qu'habituellement des sommets n'y change rien. D'un double test-match qui a laissé des traces en 2009 à un score de forfait infligé à Anderlecht en avril 2019 suite à l'arrêt du Clasico, l'opposition Rouches-Mauves est restée brûlante. Mais depuis cet épisode malheureux, la rivalité s'est tiédie, et pour cause : Anderlecht a pris la main, restant invaincu lors de 6 rencontres consécutives.

La plus longue série depuis plus de 20 ans

Avec 4 victoires et 2 matchs nuls depuis 2019, Anderlecht a en effet réalisé sa plus longue série au XXIe siècle : la dernière fois que les Mauves avaient enchaîné 6 matchs sans défaite face au Standard, c'était de 1999 (et une mémorable victoire 0-6 à Sclessin) à 2001 (le RSCA s'était incliné à Liège en 2002, 1-0). Un 7e match sans défaite ce dimanche permettrait de dépasser cette série.

Mais pour aller chercher l'incroyable série record du RSCA, il faudra se lever tôt. Le record (après-guerre) de matchs sans défaite pour Anderlecht en Clasicos s'est étalé de 1988 ... à 1998, durant 21 matchs ! Alors que les Liégeois étaient allés s'imposer au Parc Astrid en 1987-1988, les Bruxellois leur répondaient en l'emportant à Sclessin au retour ... et ne connaîtraient plus la défaite pendant 10 ans, quand en 1998, les Rouches briseraient le signe indien et l'emporteraient une nouvelle fois à l'extérieur, 0-1.

Un plaisir momentané : le Clasico suivant, ce sera celui de 1999, ce fameux 0-6 qui entamera la série de 6 matchs sans défaite qu'Anderlecht peut dépasser ce dimanche. L'histoire repasse souvent les plats ...

Les données concernant les rencontres entre le Standard et Anderlecht ont été récoltées sur anderlecht-online.be, voir ici : https://www.anderlecht-online.be/fr/resultshistory/13.