Ca ne se bouscule pas pour recruter Eden Hazard

La situation du Belge s'enlise de plus en plus au Real Madrid. Son club aurait accepté de le laisser partir. Seulement, il semblerait que ce ne soit pas foule pour attirer le Brainois...

Selon Marca, Eden Hazard ne rentrerait définitivement plus dans les plans de Carlo Ancelotti, qui ne lui a pas accordé une seule minute lors des deux matchs de Supercoupe d'Espagne. Le quotidien ajoute que la Casa Blanca lui aurait ouvert une porte de sortie.

Ce qui poserait problème d'emblée, selon le média AS, ce serait de trouver un club jouant la Ligue des Champions et pouvant offrir à Eden son colossal salaire de 11 millions d'euros nets par an. A un point où aucune offre n'a encore été formulée à l'heure actuelle...

Un simple intérêt viendrait néanmoins de Newcastle, mais également d'Everton. L'on parlerait en effet d'un transfert se situant dans les 41 millions de livres, soit plus de 50 millions d'euros.

Si d'aventure le Belge poursuit son calvaire jusqu'à la fin de la saison en Espagne, l'option du Real est d'attendre qu'il retrouve sa forme dans la seconde moitié de la saison, avant ensuite de le transférer en juin, avec la moitié de son contrat déjà payé.