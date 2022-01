Brecht Capon réagit au départ d'Alexander Blessin

Les Côtiers ont appris le départ de leur coach vers la Genoa. Brecht Capon, l'expérimenté défenseur d'Ostende, a réagi. Il dit ne pas du tout s'être attendu à cela.

Brecht Capon (33 ans, 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison) a été questionné par Het Laatste Nieuws quant au départ de son coac, qui était à la tête du club depuis 2020.

Comme beaucoup de ses coéquipiers, le défenseur a été surpris de cette décision. "Normalement quand il y a un éventuel transfert qui se réalise, on le sent venir. Ici ce n'était pas du tout le cas. Apparemment, tout s'est passé très vite. Oui, nous avons vu qu'Alexander était plus souvent au téléphone. Mais est-ce vraiment inhabituel ?", s'est-il exprimé.

Il a également expliqué comment les joueurs du KVO ont été mis au courant de la nouvelle. Ces derniers n'ont en effet pas pu saluer une dernière fois leur T1. "Mercredi matin, nous avions encore un entraînement et nous n'étions encore au courant de rien. Tout ne s'est accéléré qu'en après midi. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas pu nous dire au revoir en personne. Le président exécutif Gauthier Ganaye nous a annoncé la nouvelle via WhatsApp. Dans le groupe des joueurs, également sur WhatsApp, Alexander a posté une vidéo pour nous saluer."

Ce départ intervient juste avant un match périlleux contre l'Antwerp. "Le timing n'est pas idéal, on a un match important très prochainement. Cela va faire bizarre vendredi soir, mais c'est comme cela que ca se passe dans le football", a-t-il déclaré, avant de souhaiter bonne chance à son ancien coach. "Il a sans aucun doute le potentiel pour réussir là-bas. C'est un homme intelligent et un excellent manager. Honnêtement, je ne peux dire que du positif sur lui. Je vois Alexander réussir au Genoa, où il aura l'opportunité de construire un projet à long terme."