Le PSG déroule contre Reims et ses Belges, Ramos se fait plaisir

Le PSG s'est fait plaisir contre Reims, surtout en seconde période. Faes, Busi et Foket étaient titulaires.

Bien plus à son aise en seconde période, le Paris Saint-Germain a largement battu Reims (4-0), ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Un succès tranquille pour le club de la capitale qui conserve onze points d’avance sur son dauphin, Nice. C'est qui a ouvert le score trompant Rajkovic d’une frappe dévissée du pied gauche à l’aide du poteau (1-0, 44e).

Au retour des vestiaires, la partie restait équilibrée. Si le PSG profitait un peu plus des espaces laissés, Reims se montrait dangereux sur attaques placées avec une frappe de Lopy repoussée par Navas. Pour rassurer Paris, il fallait le réveil d’un taulier. Et ce taulier, il s’appelait Ramos. Plein de rage, le défenseur central espagnol s’arrachait pour doubler la mise en deux temps après une tête de Danilo repoussée sur sa ligne par Cassama (2-0, 62e).

Définitivement dépassé, le club champenois coulait un peu plus dans la foulée sur une frappe de Verratti déviée par Gravillon et Faes (3-0, 67e). Le Belge vivait un véritable cauchemar puisqu’il contrait une nouvelle frappe de Danilo pour le quatrième but (4-0, 75e). Une véritable démonstration du PSG qui a fait de sérieux dégâts lorsqu’il a voulu accélérer. Un dimanche soir parfait pour le vice-champion de France.