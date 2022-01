Marseille a immédiatement pu compter sur Bakambu : "Difficile de rêver mieux"

Cédric Bakambu est arrivé librement de Pékin à Marseille cet hiver, et a été décisif dès sa première rencontre.

À peine monté au jeu, Cédric Bakambu (30 ans) a déjà inscrit son premier but pour l'Olympique de Marseille, une semaine après être arrivé librement du Beijing Guoan où il évoluait depuis 2018. Une belle entrée en matière pour l'ancien de Sochaux : "J'ai bénéficié du travail collectif de l'équipe qui a bien dominé la première et la seconde mi-temps, puis j'ai pu concrétisé cette domination", se réjouit le Congolais via L'Equipe après la rencontre.

Marseille validait là sa victoire sur la pelouse du Racing Lens (0-2), et Bakambu confirmait qu'il pouvait être l'homme de la situation. "Toute la semaine, les gars m'ont chambré au toro, je leur ai amené la réponse (rires). J'ai trouvé des super mecs dans le vestiaire, ça a facilité mon intégration. La route est encore longue, mais c'est difficile de rêver mieux".