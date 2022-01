Storck : "Nous avons commis deux erreurs évitables"

Déception pour Genk et son coach Bernd Storck. Les Limbourgeois se sont inclinés sur la pelouse de l'Union. Une défaite due à un pénalty concédé en fin de match.

Après la défaite des siens (2-1), le coach allemand n'a pas fait de commentaire sur la faute amenant le pénalty. Il a par contre regretté les erreurs commises par ses joueurs qui ont amené la phase litigieuse.

"Nous avons fait deux erreurs inutiles en deux minutes", a-t-il déclaré pour Sporza. "Dans un premier temps, on s'en sort déjà bien avec un but annulé pour hors-jeu, puis dans un second temps on perd le ballon bien trop facilement. Je ne sais pas s'il y a pénalty, mais c'est en tout cas vraiment dommage".

L'Allemand considère que son équipe n'a pas démérité, surtout en seconde période. "On était trop passifs en première mi-temps, mais on était bien meilleurs en seconde. Nous avons eu beaucoup d'occasions et nous avons dominé. Au final on perd sur un pénalty. Perdre à la dernière minute comme cela c'est toujours très dur."