Hans Vanaken a fêté ses 500 apparitions en pro

Le métronome du Club de Bruges a honoré lors du match de ce dimanche contre le Standard sa 500e apparition. Retour sur la carrière du Diable Rouge et maillon essentiel depuis plusieurs années au sein de l'effectif des Blauw en Zwart.

Après être passé par les équipes de jeunes du Lommel SK et du PSV Eindhoven, Hans Vanaken fait ses débuts professionnels au Lommel United dès 2010, à seulement 17 ans. Devenant ainsi un joueur régulier au sein d'un club qui évolue en deuxième division, il va alors être recruté par le KSC Lokeren - du temps où celui-ci n'avait pas encore connu les déboires financiers de ces dernières années - pour la somme de 175 000 euros. Hans va découvrir, à 20 ans, le plus haut échelon de notre football.

La révélation au sein d'une équipe surprise

Pour son premier match au sein de l'élite, Vanaken est titularisé par Peter Maes dans l'entrejeu pour affronter le RSC Anderlecht, alors champion en titre. Il réalisera une prestation 5 étoiles au Stade Constant Vandenstock, en plantant deux buts.

Il continuera sa première saison sur la même lancée, en menant une équipe composée de Kilian Overmeire, Copa Boubacar ou Koen Persoons en Play-Off 1. Lokeren terminera 5e du championnat et remportera sa deuxième Coupe de Belgique, contre Zulte-Waregem, avec un assist de Vanaken.

La saison suivante, le jeune milieu décide de rester à Lokeren pour jouer l'Europa League. Malgré l'élimination des siens dès les phases de poules, il se met en évidence avec notamment un but face au Legia Varsovie. Il se classe 3e au classement du Soulier d'Or. Au terme de cette saison, où Lokeren manque de peu les Play-Off 1, Vanaken s'engage avec le Club de Bruges pour la somme de 4 millions d'euros.

Titulaire indiscutable à Bruges

Dès sa première année chez les Blauw en Zwart, Vanaken remporte le championnat, le premier depuis 11 ans. Il éclabousse les Play-Off 1 de son talent en inscrivant 4 buts et 4 passes décisives. Dans le match du sacre, le natif de Neerpelt inscrit le 3e but dans la démonstration des siens qui écrasent le Sporting d'Anderlecht au Jan Breydel (4-0).

Les années suivantes, Vanaken sera l'une des figures de la domination de plus en plus écrasante des Brugeois sur le championnat, remportant le titre en 2018, 2020 et 2021. Il dominera aussi individuellement le football belge puisqu'il remportera consécutivement en 2018 et 2019 les titres de Soulier d'Or et de Footballeur Pro.

Bientôt un départ vers l'étranger ?

Avec près de 100 buts inscrits chez les Blauw en Zwart en 320 matchs, Vanaken a tapé dans l'oeil de Roberto Martinez. Avec 17 sélections chez les Diables Rouges depuis 2018, il est appelé de plus en plus régulièrement et se montre de plus en plus consistant dans ses prestations.

Bien entendu, la question d'un départ d'un joueur de cette trempe se pose de manière insistante, aussi dans l'optique d'assurer sa place au sein de la sélection qui décollera au Qatar en novembre prochain. Mais comme disait Hans pour Het Laatste Nieuws en novembre dernier : "Je ne quitterai pas Bruges pour jouer la relégation ailleurs".