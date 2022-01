Sergio Ramos : "C'est le meilleur moment pour arriver au top"

Titularisé face à Reims (4-0) ce dimanche en Ligue 1, l'Espagnol a pu disputer l'intégralité de la rencontre, avec un but à la clé.

Sergio Ramos (35 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) espère retrouver sa meilleure forme pour les grands rendez-vous à venir avec le PSG. "On sait à quel point c'est important de prendre ses habitudes, d'avoir une routine. Ça fait trois semaines que j'ai repris normalement avec le groupe. Je prends le rythme", a confié l'Espagnol à Prime Video. "Le plus important c'est de continuer à progresser physiquement et de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe au meilleur moment de la saison."

"On joue la Coupe, le championnat et la Ligue des Champions. C'est le meilleur moment pour arriver au top. Je vais essayer de revenir à mon meilleur niveau pour avoir du temps de jeu et gagner de la confiance", a conclu Ramos, avec le 8e de finale de la C1 contre le Real Madrid dans un coin de la tête.