🎥 Malgré un pénalty raté de Vertonghen, le Benfica est en finale de Coupe de la Ligue du Portugal

Jan pourrait donc bientôt remporter son premier titre depuis son départ au Portugal.

Hier soir, le Benfica jouait une demi-finale de Coupe de la Ligue du Portugal face à Boavista. Everton ouvrait la marque pour l'équipe lisboète (16e), rejointe au score en seconde mi-temps via un pénalty (53e). Le score affichait 1-1 après 90 minutes et après prolongations, il fallait alors recourir à l'épreuve des tirs au but.

Boavista ne marquait pas un seul de ses 3 premiers pénaltys, Benfica menait 2-0 dans la séance et Jan Vertonghen s'apprêtait à tirer le 4e pénalty de son équipe...mais échouait sur le poteau. Plus de peur que de mal, puisque c'est finalement Julian Weigl qui inscrivait le pénalty décisif pour son équipe. L'adversaire du Benfica sera connu ce soir, le Sporting recevant Santa Clara dans l'autre demi-finale.