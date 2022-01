Gand réitère sa confiance en Michel Louwagie

Le directeur général du club gantois est lié à l'affaire "Mains Propres", qui secoue le monde du football belge.

A l'issue d'une réunion extraordinaire de son conseil d'administration, La Gantoise a communiqué maintenir sa confiance envers Michel Louwagie, après que ce dernier ait été entendu dans le cadre de l'affaire "Mains Propres" concernant des constructions financières frauduleuses.

Voici le communiqué du club :

"Le Conseil d'Administration du KAA Gent a pris connaissance du projet de plainte déposé par le Parquet ainsi que des communiqués de presse concernant l'affaire "mains propres" et plus particulièrement en ce qui concerne son directeur général Michel Louwagie.

Sur la base du dossier et après discussion interne, le conseil d'administration confirme sa pleine confiance en Michel Louwagie, en tant que personne et en tant que directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Naturellement, le Conseil d'administration confirme également sa pleine confiance dans la procédure judiciaire en cours et apportera, si nécessaire, sa pleine coopération aux autorités judiciaires. Le Conseil d'administration souligne que dans ce dossier complexe, très spécifique et à ce stade, un rapport correct, objectif et professionnel est essentiel.

Enfin, le Conseil confirme son engagement en faveur de la transparence au sein du monde du football."