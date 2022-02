Marcelo revient sur sa mise à l'écart à l'OL

Ecarté par l'Olympique Lyonnais le 17 août dernier pour son comportement jugé "inapproprié", le défenseur central a passé plusieurs mois à s'entraîner avec la réserve rhodanienne, avant de résilier son contrat fin janvier puis de signer à Bordeaux.

Présenté ce mardi par son nouveau club, Marcelo (34 ans) est revenu sur cette période à la fois difficile et rafraîchissante. "C’était un moment très difficile mais ça m’a rappelé des moments quand j’étais petit", a lâché le défenseur central. "Ça m’a permis de retrouver de la motivation pour jouer au football. J’ai passé de très bons moments avec les jeunes et avec le coach de la réserve. J’ai beaucoup travaillé pour avoir un nouveau projet", a souligné le Brésilien qui se sent bien physiquement.

Les Girondins se déplacent à Reims dimanche (15h) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.