Olivier Simons devient le COO du Sporting de Charleroi

Les Zèbres réfléchissent continuellement à développer leur club et sa structure.

La direction du Sporting de Charleroi a décidé de créer une nouvelle fonction de COO – Chief operating officer – et ce afin de franchir un palier supplémentaire dans la croissance et la professionnalisation du club. Les Carolos ont donc recruté Olivier Simons, qui était depuis plus de 8 années actif dans le cabinet de conseil Deloitte.

Simons sera responsable de développer et d’exécuter la stratégie du club carolo ainsi que d’optimiser la structure de fonctionnement dans ses aspects opérationnels, commerciaux, communicationnels et digitaux.

Charleroi mettra aussi prochainement en place une nouvelle gouvernance et un nouvel organigramme afin de créer plus d’efficacité dans l’optique de son plan "Horizon 2024" qui comporte notamment le dossier du nouveau stade.