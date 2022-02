Seraing veut jouer un mauvais tour à Charleroi : "Cette saison, on a vu des équipes du bas de classement faire tomber des équipes de la première partie de tableau"

Ce vendredi soir en ouverture de la 26ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se déplacera au Mambourg pour y affronter le Sporting de Charleroi.

La sérénité semble avoir fait son retour du côté du Pairay après les récents bons résultats du RFC Seraing avec une victoire cruciale pour le maintien contre le Beerschot et un partage face à Eupen. "Nous avons le sentiment que l'état d'esprit est bon. Nous sommes passés tout près de deux victoires consécutives. Nous avons trouvé une certaine forme de sérénité dans la qualité du travail. Les joueurs sont impliqués et ont le sentiment que ce que le staff met en place peut les rendre plus performants. il y a beaucoup d'efforts consentis et tout se déroule dans la bonne humeur. Le chemin est encore long pour atteindre nos objectifs, mais si nous gardons cette mentalité de travail et ces valeurs collectives fortes alors tout devrait bien se passer", a souligné Jean-Louis Garcia en conférence de presse.

"Un match porteur de beaucoup d'espoirs pour la suite"

Le promu sérésien est plus solide derrière et a même enregistré une clean sheet lors de la dernière rencontre. "Nous sommes mieux structurés, il est vrai. Mais ce qui m'a surtout plu contre Eupen, c'est notre jeu offensif. C'est incroyable que nous ne soyons pas parvenus à mener 2-0 à la mi-temps tellement nous avons surclassé cet adversaire pendant 35 minutes. Nous n'avons pas été justes devant, mais ce match est encourageant au vu du contenu. Un match porteur de beaucoup d'espoirs pour la suite", a précisé le technicien français.

"Nous pouvons et devons devenir une équipe difficile à jouer à l'extérieur"

Ce vendredi soir, Seraing se déplacera à Charleroi, cinquième au classement. "Nous allons désormais affronter des équipes encore mieux classées maintenant. Toutefois, Ostende est parvenu à s'imposer en déplacement (au Cercle de Bruges 0-1, ndlr). On voit cette saison en D1A que des équipes du bas de classement font tomber des équipes de la première partie de tableau. Nous devenons une équipe très compliquée à contourner et très habile en attaque. Nous pouvons et devons devenir une équipe difficile à jouer à l'extérieur. Charleroi est une bonne équipe avec de la verticalité et qui aime combiner. Ils sont bons au niveau du pressing et ils essaient de vous étouffer quand ils ont perdu le ballon. Mais, nous avons des arguments à faire valoir et voulons revenir de là avec un résultat", a conclu Garcia.