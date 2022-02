🎥 FA Cup : L'incroyable raté de Bruno Fernandes

Alors que l'on s'approchait de la fin du temps réglementaire, le Portugais a raté une occasion absolument énorme. Un raté qui au bout du compte coûte cher à Manchester United, battu par Middlesbrough aux tirs au but.

Alors que le score était de 1-1 et que les Mancuniens poussaient pour inscrire un second but, Bruno Fernandes se procurait une occasion inespérée : Boro sortait mal un ballon depuis l'arrière et le Portugais était tout content de se retrouver avec le cuir entre les pieds, face à un but vide. Alors qu'il n'avait plus qu'à déposer le ballon hors de portée du gardien qui revenait en catastrophe, il manquait son tir et heurtait le poteau. Un raté monumental - en plus du pénalty raté par Cristiano Ronaldo en première période - qui coûtait très cher aux Red Devils, éliminés de la FA Cup au terme de la séance de pénaltys.

Bruno Fernandes how do you miss 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/nPQ5cwf8eO — CF Comps (@CF_Comps) February 4, 2022

Bruno Fernandes didn't put this away 😳 pic.twitter.com/gzZTFDov4u — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2022